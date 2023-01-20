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Пентагон заявил о решающем моменте в конфликте на Украине

13:12
  • пятница
  • 20 января 2023

Страны Запада не намерены останавливаться

В конфликте на Украине наступил решающий момент, США продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Об этом в пятницу 20 января, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Он призвал союзников не "замедляться" в вопросе оказания помощи Киеву.

"Это переломный момент ... Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине "деградирует" и "развивается по восходящей спирали".

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