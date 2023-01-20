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Песков прокомментировал размещение систем ПВО в Москве

13:04
  • пятница
  • 20 января 2023

Подробности - у Минобороны

За безопасность России отвечает министерство обороны, поэтому вопросы о кадрах систем ПВО в Москве нужно адресовать туда.

"Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и Москвы в частности, поэтому о всех мерах безопасности надо спрашивать у них", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее несколько СМИ сообщили о установке на крыше здания Минобороны в Москве зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

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