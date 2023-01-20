Лавров призвал Красный Крест действовать беспристрастно

Москва ожидает, что будут приняты усилия по защите прав захваченных россиян

Киев допускает вопиющие нарушения международного гуманитарного права. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста, сообщает "ТВ Центр".

Министр отметил - Москва ожидает, что будут приняты усилия по защите прав захваченных россиян, в отношении которых украинский режим применяет пытки.

Лавров подчеркнул, что ключевое значение для сохранения конструктивного сотрудничества будет иметь готовность Красного Креста действовать по украинским вопросам беспристрастно.

"Во многом то, что происходит сейчас, является результатом полного попустительства со стороны Запада линии киевского режима на саботаж всех своих обязательств по выполнению Минских договоренностей прежде всего путем предоставления специального статуса жителям востока Донбасса. Вместо этого Донбасс подвергался ежедневным бомбардировкам, разрушалась гражданская инфраструктура, гибли мирные люди", - заявил Лавров.

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