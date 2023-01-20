Мишустин назвал ключевую задачу в отношениях с Туркменистаном

Глава российского кабмина поблагодарил руководство республики за бережное отношение к истории двух стран

Общая память о Великой Отечественной войне объединяет Россию и Туркменистан. Об этом заявил сегодня Михаил Мишустин во время рабочего визита в Ашхабад, передает "ТВ Центр".

Глава российского кабмина поблагодарил руководство республики за бережное отношение к истории двух стран. Премьер принял участие в церемонии возложения венков к мемориальному комплексу "Народная память". А также провел встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым. Среди главных тем - расширение торгово-экономических связей.

"В качестве ключевой задачи мы рассматриваем увеличение взаимных торговых отношений, торгово-экономического сотрудничества. Мы говорили с вами о том, что 1 млрд долларов - это небольшие объемы взаимной торговли и, конечно, потенциал наших отношений гораздо больше. Надеемся, мы также придадим новый импульс взаимному развитию и всем направлением сотрудничества между Туркменистаном и Россией", - сказал Мишустин.

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