Собянин объявил о завершении проекта реабилитации Битцевского леса

Заключительной точкой стало открытие на территории центра проката спортинвентаря

В столице завершена реабилитация Битцевского леса. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Заключительной точкой стало открытие на территории центра проката спортинвентаря. Он также станет базой для школы "Самбо-70". И сегодня там уже прошли первые соревнования.

Несмотря на плюсовую температуру, в природно-историческом парке "Битцевский лес" лыжный сезон в самом разгаре. Здесь катаются еще с советских времен. Спортсмены и любители это место даже называют лыжной меккой. 20 километров трасс - за качеством которых следят ежедневно. Для подстраховки на двух километрах всегда есть возможность сделать напыление снегом, если вдруг погода подведет, а тренироваться надо.

Сегодня в Битцевском лесу эмоции зашкаливают. Юные спортсмены "Самбо-70" участвуют в соревнованиях по лыжным гонкам "Русская зима 2023". Для удобства спортсменов открыли центр проката спортивного инвентаря около улицы Поляны. Им уже активно пользуются учащиеся спортшколы. Воспользоваться прокатом могут не только спортсмены, но и все желающие. Детский комплект стоит 400 рублей, взрослый - 600. Это включает лыжи, ботинки и палки.

Битцевский парк стал еще привлекательнее для любителей активного отдыха. О городской программе создания пунктов проката в московских парках и на природных территориях сегодня в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: "Центр проката в Битцевском парке обеспечен хорошей транспортной доступностью - поблизости расположены станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" и "Улица Старокачаловская". Открытием этого центра мы завершили уникальный проект реабилитации Битцевского леса. Нам особенно важно было сохранить заповедную часть парка, поэтому все активности перенесли на его окраины - ближе к жилым кварталам".

Десять подобных современных прокатов спортинвентаря с раздевалками и душевыми заработали и в других районах Москвы. До конца года откроется еще шесть. Покататься на лыжах можно и на Воробьевых горах. Этой зимой там после реконструкции открылись обновленные трассы и трамплины.

"Спортивный горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" в основном завершен. Огромная работа по укреплению склонов, изыскания, которые здесь прошли, инженерная работа, многолетняя работа завершена. И Москва получила первоклассные горнолыжные склоны - два трамплина, третий еще достраивается. И для детей специальная трасса, и для сноубордистов, и для лыжников. Все помещения для аренды лыж, для тренеров, для команд, здесь все оборудовано", - отмечал СОбянин в декабре.

Этот год стал рекордным в столице по работающим лыжным трассам. Их уже более сорока общей протяженностью - свыше 133 километров.

Екатерина Гоголева, Анастасия Мартынова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр"

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