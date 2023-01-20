В Москве задержали банду "инвестконсультантов"

Безработных приглашали на платное обучение, где обещали карьеру, золотые горы и безграничные возможности

В этом гламурном офисе предлагали легкий заработок. Всем. Точнее - возможность получить современную специальность финансового инвестора. Вот только сначала нужно было проинвестировать в свое так называемое "обучение". От нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Перед "студентами" разыгрывался настоящий спектакль: в офисе то и дело раздавались громкие звуки, которые якобы сигнализировали о выигрышах на бирже. Создавая такую видимость, мошенники заманивали в свои сети все больше и больше "учеников". Ловушка захлопывалась очень быстро.

"Так как все сделки проходили на биржевом симуляторе, о чем потерпевшие не догадывались, проводимые ими операции оказывались неудачными, полученные же денежные средства сообщники присваивали. Общий ущерб превысил 17 миллионов рублей", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Генеральный директор", он же "лучший сотрудник", теряет квалификацию прямо на глазах и признается, что образование у него - 9 классов. Компенсировать это мужчина решил собственной ловкостью. Сейчас он и четверо его подельников задержаны. В отношение них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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