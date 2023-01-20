ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Движение на участке МЦК "Крымская" - "Хорошево" остановят на целый день

14:59
  • пятница
  • 20 января 2023

Это произойдет в субботу

Важная информация для пассажиров Московского центрального кольца - завтра на целый день будет остановлено движение поездов на участке "Крымская" - "Хорошево", передает "ТВ Центр".

Таким образом, нельзя будет воспользоваться станциями "Шелепиха", "Деловой Центр", "Кутузовская", "Лужники" и "Площадь Гагарина". Составы по часовой стрелке будут курсировать только до станции "Крымская", а против часовой - до "Хорошево".

При этом интервал движения составит 8 минут. Ограничения связаны с проведением работ по строительству пешеходного тоннеля транспортно-пересадочного узла "Тестовская", через который пройдет МЦД-4.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
МЦК
МЦК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.