Движение на участке МЦК "Крымская" - "Хорошево" остановят на целый день

Это произойдет в субботу

Важная информация для пассажиров Московского центрального кольца - завтра на целый день будет остановлено движение поездов на участке "Крымская" - "Хорошево", передает "ТВ Центр".

Таким образом, нельзя будет воспользоваться станциями "Шелепиха", "Деловой Центр", "Кутузовская", "Лужники" и "Площадь Гагарина". Составы по часовой стрелке будут курсировать только до станции "Крымская", а против часовой - до "Хорошево".

При этом интервал движения составит 8 минут. Ограничения связаны с проведением работ по строительству пешеходного тоннеля транспортно-пересадочного узла "Тестовская", через который пройдет МЦД-4.

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