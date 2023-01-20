Управляющую компанию в ТинАО заподозрили в подделке подписей жильцов

Вероятно, делом заинтересуется и антимонопольная служба

Жители одного из кварталов в ТинАО пытаются добиться внимания управляющей компании. В квартирах - коммунальный ад, однако устранять проблему никто не спешит. Управленцы при этом свою работу оценивают все выше и выше.

Новый красивый дом в активно развивающемся районе. Просторный двор, который не заставлен машинами, - есть подземная парковка. Все выглядит, как на рекламном буклете. Но это только фасад, на деле - текущие трубы и батареи, промерзающие стены, постоянно ломающиеся электронные замки. И управляющая компания, которая никак на это не реагирует.

А это уже другой дом в том же районе. Под контролем все той же управляющей компании. И проблемы здесь - те же.

"Абсолютно не видим работы УК. Любая заявка рассматривается так: мы заявку приняли, передали застройщик. Ждите решения проблемы. Проходит месяц, два, три - задаешь вопрос: ну и? Отвечают: заявка закрыта в связи с истечением срока давности, подавайте по новой", - рассказывает местный житель.

При этом за такую добросовестную работу коммунальщики решили брать с собственников больше денег в новом году - в среднем на четверть. Основание - очно-заочное голосование жильцов, в котором, правда, никто из собственников не участвовал. На этих кадрах видно, как мало бюллетеней в урне

"Приходили лично и говорили: предоставьте мне копию моего бюллетеня, который голосовал в общем собрании собственников. Очень простой ответ: все бюллетени сданы в Госжилинспекцию, и никаких копий себе УК не оставила", - говорит жительница.

Собственники обратились в жилинспекцию с просьбой предоставить бюллетени. На что получили ответ - каждый голосовавший должен обратиться лично, чтобы получить свой. Для этого нужно записаться на определенное время. Своей очереди пока дождались двое: бюллетень первого не нашелся, а второй собственник не узнал собственную подпись. Более того, жильцы провели свое внутреннее голосование, результаты которого оказались противоположные. Юристы советуют обращаться в полицию.

Если будет доказано, что подписи действительно подделаны, решения о повышении тарифов будут отменены, а лиц, причастных к преступлению, ждет уголовная ответственность. Вероятно, делом заинтересуется и антимонопольная служба, ведь возможности поменять УК у жильцов нет - это дочернее предприятие застройщика.

Александра Панина, Андрей Корнилов, Михаил Лукин, Илья Швырев, "ТВ Центр"

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