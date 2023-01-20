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В Высшей школе экономики начались Дни Камчатского края

15:04
  • пятница
  • 20 января 2023

Для гостей подготовили обширную программу

Дни Камчатского края начались в Высшей школе экономики, передает "ТВ Центр".

Для гостей подготовили обширную культурную и деловую программу. Началась она с открытия фотовыставки "Камчатка - твое невероятное приключение". Экспозиция наглядно показывает какими природными богатствами обладает этот край.

Но главная цель мероприятия - показать возможности для построения там карьеры и бизнеса. Участников ждут круглые столы, дискуссии, презентации, показ фильмов и многое другое.

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Виды Камчатского края
Виды Камчатского края
Фотовыставка "Камчатка - твоё невероятное приключение"
Фотовыставка "Камчатка - твоё невероятное приключение"
Фотовыставка "Камчатка - твоё невероятное приключение"
Фотовыставка "Камчатка - твоё невероятное приключение"
Фотовыставка "Камчатка - твоё невероятное приключение"
Фотовыставка "Камчатка - твоё невероятное приключение"
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