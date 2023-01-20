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На ВДНХ родились козлята

15:04
  • пятница
  • 20 января 2023

Трое камерунских и двое заано-камерунских

На Городской ферме ВДНХ родились козлята. Трое камерунских и двое заано-камерунских. Цветовая палитра настолько разнообразна, что с непривычки может рябить в глазах.

Белоснежный, серый с белыми штанами, светлый с темными вкраплениями - потомство полно здоровья и энергии. Питаются только материнским молоком. Правда, уже пробуют сено.

А еще любят пожевать уши родительниц. Те воспринимают это как проявление нежности. Серьезных-то зубов у новорожденных пока нет. Живет козлиное семейство вместе с ослиным. Оба отлично дополняют друг друга.

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