В Испании по делу о насилии задержали самого титулованного футболиста мира

Скоро ему изберут меру пресечения

В испанской Каталонии задержали футболиста Дани Алвеса, передает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Его подозревают в сексуальном насилии. Спортсмен даст показания перед судом, после чего ему изберут меру пресечения.

Уточняется, что речь идет об инциденте, имевшем место в Барселоне в конце декабря 2022 года на дискотеке. Алвес отвергает обвинения.

Дани Алвесу 39 лет, сейчас он выступает за мексиканский клуб "Пумас", до этого играл в итальянском "Ювентусе", французском ПСЖ, испанских "Севилье" и "Барселоне".

Защитник является самым титулованным футболистом в истории, на его счету 43 трофея - в том числе три Кубка европейских чемпионов, шесть чемпионств Испании, два - Франции, одно - Италии.

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