Штаты утратили независимость СМИ

Демократия США уйдет на "помойку истории", если будет доказана коррупция в СМИ. Об этом в пятницу, 20 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее американский телеканал Fox News опубликовал информацию о том, что миллиардер Джордж Сорос в течение многих лет якобы финансировал журналистов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR, Washington Post и других крупнейших изданий, чтобы те освещали происходящие в мире события именно так, как он требует. На всю эту кампанию бизнесмен якобы потратил около 131 миллиона долларов.

Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и независимость СМИ - основа демократии в государстве. Если публикация Fox News окажется правдой, то для США подобное заявление станет ядерным взрывом.

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