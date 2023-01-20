Собянин: Шесть пунктов проката спортинвентаря откроется в Москве до конца года

Там можно арендовать лыжи, тюбинг, а летом - велосипед и палки для скандинавской ходьбы

До конца 2023 года в Москве откроется шесть пунктов проката спортивного инвентаря, подобных тому, что начал работу в Битцевском парке. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Битцевский парк, издавна считавшийся местом притяжения для занятий спортом в Москве, становится еще привлекательнее для любителей активного отдыха. Зимой в нем работает целых пять лыжных трасс, для любителей коньков есть два катка с искусственным льдом. И недавно мы открыли в Битцевском парке современный центр проката спортинвентаря. Отдыхающие могут арендовать лыжи или тюбинг", - написал мэр.

По его словам, летом там будут сдавать в прокат велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы и лыжи-роллеры.

10 аналогичных прокатов спортинвентаря с раздевалками и душевыми заработали и в других районах Москвы. До конца года откроется еще шесть.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"