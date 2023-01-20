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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожье

14:31
  • пятница
  • 20 января 2023

Проведены успешные наступательные действия

Российские военные освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

Об этом в пятницу, 20 января, в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.

На этом направлении украинские войска потеряли до 90 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация", а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, ВС России уничтожили ангар с вооружением и военной техникой украинских военных в районе Каменского (Запорожская область) и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37 в районе Малой Токмачки.

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