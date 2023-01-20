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Боррель сообщил о готовности ряда членов ЕС предоставить Киеву танки

15:20
  • пятница
  • 20 января 2023

Киев запрашивал тяжелое вооружение и как можно больше танков

Ряд государств — членов Евросоюза готов предоставить украинским властям тяжелые танки и боевое вооружение. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Европейский чиновник сделал это заявление на фоне очередной встречи министров обороны западных государств, на которой будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву. Встреча проводится на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Боррель выразил мнение, что "Украине нужны боевое вооружение и тяжелые танки, о которых она просила". Некоторые европейские страны уже изъявили готовность предоставить Киеву запрашиваемое оружие и технику, отметил глава евродипломатии. Однако он не уточнил, о каких именно странах идет речь, сообщает ТАСС.

Ранее Белый дом и Пентагон сообщили об отправке Украине нового пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов. Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для противотанковых ракетных комплексов TOW, 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм, 90 бронированных машин Stryker, восемь систем ПВО Avenger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, противорадиолокационные ракеты HARM и другие виды оружия и военной техники.

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