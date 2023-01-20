Власти Крыма заявили о достаточном количестве сил для защиты полуострова

США ранее пообещали поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма.
В Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты региона. Такое заявление в пятницу, 20 января, сделал спикер республиканского парламента Владимир Константинов.
Политик подчеркнул, что ситуация в Крыму достаточно надежная и полуостров "живет своей жизнью", а "группировка на случай каких-то экстренных мероприятий у нас достаточная".
По словам Константинова, "крымчане верят Вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены". Сил для обороны Крыма всегда было более чем достаточно, отметил спикер крымского парламента.
Также политик заявил, что если в Вашингтоне и Киеве решат повысить ставки и попытаться атаковать Крым, то все перейдет в другую плоскость. В таком случае, по словам Константинова, "спецоперация очень быстро прекратится, потому что будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара — и все закончится", сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сделал заявление о возможности ударов украинских военных по Крыму с использованием американского оружия.
В ответ российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что "комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории". Победить Российскую Федерацию просто невозможно, "победа будет за нами", подчеркнул дипломат.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"