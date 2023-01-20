"Леопарды" забуксовали: Запад не может решить судьбу немецких танков

Президент Украины сильно раздражен ситуацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что если на встрече министров обороны западных государств на американской авиабазе "Рамштайн" в ФРГ будет принято решение о передаче Киеву тяжелых танков, последствия для Украины будут "со знаком минус". По его словам, Москва неоднократно говорила, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем соседнему государству и украинскому народу. На сборище в Германии уже звучат громкие заявления. Так, глава Пентагона объявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется.

Заседание стран-спонсоров Украины вполне логично открывает представитель Соединённых Штатов - не просто так местом встречи выбрана американская военная база в Германии "Рамштайн". В зале представители порядка 50 государств. Своё выступление глава Пентагона Ллойд Остин начинает с перечислений, какими видами вооружений в ближайшее время Вашингтон сможет порадовать Украину, намекая остальным брать с них пример. В списке - бронемашины Bradley, системы ПВО и огромное количество боеприпасов. Примерная стоимость очередной поставки - 2,5 миллиарда долларов.

Владимир Зеленский, по сложившейся традиции, выступил в привычном для себя видеоформате. Сначала долго выражал признательность представителям западной коалиции за всю поддержку. Затем прямым текстом заявил, что благодарности благодарностями, но сотни танков они при этом не заменят.

Своему президенту поддакивал министр обороны Украины, которого пригласили присутствовать на встрече лично. В списке пожеланий: допсистемы ПВО, военная техника для контрнаступления и зенитные ракеты. Главный вопрос, который волновал всех до заседаний в стенах "Рамштайна": даст ли Германия добро отправить на нужды ВСУ свои "Леопарды". Немецкое издание Bild чехарду вокруг тяжёлой бронетехники называет не иначе как "танковым покером" - осталось только понять, как Олаф Шольц разыграет партию.

Слухи о том, что Берлин готов поделиться "Леопардами" только при условии, что американцы пожертвуют свои "Абрамсы", опровергать пришлось немецкому кабмину. Оказывается, ничего такого не было. Вот только, судя по всему, новые вводные успели объяснить не всем в правительстве.

"Германия, если и отдаст свои "Леопарды", то сделает это в соответствии с другими участниками альянса. Если бы Америка решила тоже отдать Украине более качественные танки, то здорово облегчила бы нам жизнь. Вы знаете нашу историю, поэтому вполне логично, что мы по понятным причинам относимся к идее снова отправить наши танки на войну против России немного неохотно", - говорит Роберт Хабек, министр экономики и проблем климата Германии.

Тот факт, что "Леопарды" забуксовали в Германии и всё никак не найдут дорогу до Украины, очевидно, довольно сильно раздражает господина Зеленского. Это явно следует из его интервью немецким СМИ. К канцлеру Германии он обращается на "ты", используя при этом повелительное наклонение.

"Ну смотрите, ребят, вы, конечно можете ещё полгода говорить и мериться влиянием, да. А можно без "если бы" да "кабы"? А просто: ты можешь дать "Леопарды"? Ну дай! Ну дай - мы же не наступаем!"

В Кремле прокомментировали: если Запад всё же решится отправить Киеву более тяжёлые танки, на ход проведения СВО это никак не повлияет. Подобная военная помощь, по сути, лишь создаст проблему украинскому народу. Минобороны Германии уже выступили с заявлением по итогам встречи в "Рамштайне": единой позиции по поставкам бронетехники - и в том числе "Леопардов" - достичь не удалось. Последнее слово остаётся за канцлером Шольцом.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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