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Объем военной помощи ЕС Украине достиг 10 млрд евро

16:04
  • пятница
  • 20 января 2023

Брюссель обещает продолжать поддерживать Киев

Евросоюз и страны — члены сообщества совместно уже выделили военную помощь Украине на 10 млрд евро. Об этом заявил в пятницу, 20 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель сообщил о готовности ряда членов ЕС предоставить Киеву танки

Европейский чиновник уточнил, что эта сумма включает только военную помощь украинским властям, не учитывая гуманитарную и иные виды помощи.

По словам Борреля, "если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, которую я продвигал", а также "экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, мы уже приближаемся к 50 млрд евро", сообщает ТАСС.

Ранее информированные источники рассказали, что власти Венгрии помешали утверждению очередного пакета общеевропейской помощи Украине, в рамках которого выделяются средства на поставки Киеву вооружений и военной техники. Речь идет о сумме примерно в 500 млн евро из так называемого Европейского фонда мира.

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