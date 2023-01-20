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В Минсельхозе рассказали о рекордном производстве мяса в России

16:20
  • пятница
  • 20 января 2023

Этому способствуют государственные меры поддержки аграриев

Общий объем производства всех видов мяса в России за 2022 год составил 16 млн тонн в живом весе. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал заместитель российского министра сельского хозяйства Андрей Разин.
Урожай зерна в России в 2022 году составил 153,8 млн тонн

Представитель Минсельхоза подчеркнул, что большой вклад в общий объем производства мяса внесли отрасли свиноводства и птицеводства.

По словам Разина, в России отмечается стабилизация численности поголовья мелкого рогатого скота. Меры финансовой поддержки являются важной составляющей этого процесса. В частности, более 2 млрд рублей было направлено в отрасль овцеводства в 2021 году.

Российские власти не планируют сокращать эти меры поддержки и в 2023 году, и в 2024 году, цитирует замминистра ТАСС.

Ранее глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных рассказал, что в России нет риска дефицита продуктов питания, по внутреннему производству и потреблению достигнут хороший баланс. Сенатор подчеркнул, что все группы продовольственных товаров представлены в торговых точках.

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