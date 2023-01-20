Артемовск практически взят в оперативное окружение

Бои идут на городских улицах

Упорное продвижение вперед наших войск - вот, пожалуй, главное, что происходило на фронте на этой неделе. Под наш оперативный контроль перешли четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области, идут успешные бои за Артемовск, на северном фланге наши "гасят" попытки украинских боевиков изобразить "контрнаступ" и перемогу. Эти попытки, кстати, очень дорого им обходятся: судя по радиоперехватам, во время этих боев только ранеными ВСУ потеряли полторы тысячи человек. И украинские военврачи докладывают наверх, что только один из трех раненых выживает.

Посёлок городского типа Соль и одноименная железнодорожная станция под контролем российских солдат. Завершена зачистка соседнего рудника номер семь. Это всё западнее Соледара. Теперь с этих участков развивается наступление на Благодатное. То есть с севера окружают Артёмовск. На юге от города бойцы штурмовых подразделений полностью заняли Клещеевку.

Таким образом Артёмовск фактически окружён с трёх сторон. Бои идут непосредственно на городских улицах. Артёмовское направление - самая горячая точка на карте специальной военной операции. И для ВСУ ситуация крайне сложная. Дорога Артёмовск - Северск, по которому шло снабжение украинских войск, под контролем российских подразделений.

Другие две трассы, на Константиновку и Славянск, простреливаются нашими артиллерией и танками. В итоге украинские подразделения на этом участке испытывают острую нехватку боеприпасов, медикаментов, еды и людей.

Из Соледара никто даже не забирает тела погибших украинских солдат. А их очень много. При этом каждый день киевские военачальники и эксперты с телеэкранов призывали население не поддаваться панике. Целую неделю Соледар под контролем российских подразделений, о чём свидетельствуют многочисленные видеокадры, но мало у кого в Киеве хватает смелости это признать.

На самом деле, даже украинские союзники призывают что-то срочно предпринять. Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак считает: пора вспомнить опыт Второй мировой войны, когда в 39- 40-х годах во Франции из польских эмигрантов и беженцев собрали 80-тысячную армию. И ничего, считает Скжипчак, что украинцы, живущие сейчас в Европе, это те, кто сбежал от войны.

При этом, по мнению отставного польского военного, Украина уже проиграла эту войну. И никакая помощь запада не сможет изменить соотношение сил на поле боя. Инициатива сейчас на стороне России и рано или поздно российская армия добьётся своих целей, заявил офицер польскому изданию:

"Украинцы умирают, а у их солдат нет того, что нужно, чтобы выиграть эту войну. Я не знаю, что сейчас могут сделать украинцы, чтобы сломить преимущество России. С военной точки зрения такого варианта нет".

Российские предприятия военно-промышленного комплекса сейчас загружены на полную мощь. Например, Обуховский завод - одно из ведущих и крупнейших предприятий России в сфере ОПК, его посетил Владимир Путин - работает в три смены. Рабочих достаточно, потому что зарплата достойная. Поэтому и ракеты не заканчиваются, как уже на протяжении нескольких месяцев ждут - не дождутся многочисленные аналитики.

Владимир Путин особенно отметил: Россия постоянно призывала к диалогу так называемых западных партнёров. Однако всё оказалось тщетными. По той причине, что на Западе изначально договариваться никто и не собирался.

"Мы долго терпели, долго пытались договорится, как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали, не в первый раз такое с нами происходит, тем не менее, мы сделали всё возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами", - отметил Путин.

То, что происходит сейчас на Украине - результат многолетней подготовки США и их так называемых европейских союзников. А по факту - вассалов. И война между Россией и западом уже совсем не холодная. А глобальная и гибридная. Но в пекло прямого конфликта само НАТО не лезет. Борется с нашей страной через Украину.

Сергей Лавров отметил: на Украине не должно быть военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране, дискриминации и гонений против соотечественников. На территории, в частности, Запорожской области, вновь подан газ на более чем 600 домовладений. Восстановительные работы продолжаются. Вместо разрушенных во время боевых действий газопроводов прокладываются новые ветки. Строятся распределительные станции, чтобы перенаправить потоки топлива. Сразу после отступления киевские власти отключили регион от газоснабжения. В общем, как всегда делают якобы со своими гражданами, оказавшимися в оккупации. Россия в ходе спецоперации всего лишь обеспечивает свою безопасность и благополучие русскоговорящего населения.

Дмитрий Гусев. Пётр Вершинин и Тимур Абдуллаев, "В центре событий", "ТВ Центр".

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