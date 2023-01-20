Инопланетяне и галлюцинации: во что превратился Давосский форум

Форум начал трансформироваться в пародию на самого себя

Прямо сейчас в Швейцарии проходит очередной экономический форум. Впрочем, экономический он уже только по названию - как таковой экономики в Давосе уже очень мало, зато очень много геополитики. Собственно, полное ощущение, что собрались поговорить не о том, какие проблемы и вызовы стоят перед человечеством в целом, а их хватает, от голода до водяных войн, от генетических, порой весьма странных и пугающих исследований до зеленой энергетики, любимая же тема, казалось бы, но нет. Если о мировых проблемах и говорят, то только в контексте российско-украинского конфликта, а шире, конфликта России и запада. И даже такая животрепещущая тема как новые рынки - а вопрос, как долго глобальное бизнес-сообщество сможет игнорировать Москву и при этом где бы ему найти новые источники энергоресурсов, продовольствия и металлов, задается в том или ином виде всеми СМИ, освещающими форум - его участников оставила фактически безразличными. И в целом большинство выступлений политиков и силовиков, а в Давосе в этот раз весьма примечательные гости, сводилось к тому, что Украина и стоящий за ней Запад должны победить, а Россия должна проиграть. При этом никому на Западе, похоже, не приходит в голову мысль, которую на неделе прекрасно сформулировал зампред нашего Совбеза Медведев - проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. И ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Слова Медведева подтверждаются и успехами российской армии, которые самым очевидным образом заставляют западный политикум нервничать. А пафосные речи в Давосе лишь подчёркивают настойчивое игнорирование реальности.

В этом году девушки легкого поведения стали причиной плохого настроения участников самого элитарного форума на планете для сверхбогатых и сверхвлиятельных людей. Несмотря на то, что в Швейцарии проституция легализована, на форуме наблюдался катастрофический дефицит эскортниц.

Из-за повышенного спроса на интимные услуги выросли и цены, причём до беспрецедентных размеров. Например, менеджер голландских проституток похвасталась, что её сотрудницы были забронированы ещё за два месяца до начала форума.

Давос действительно из клуба мировой элиты начал стремительно трансформироваться в пародию на самого себя. Во-первых, форум измельчал – и дело не в количестве, а в качестве участников. Возможно, совпадение, но после того, как из-за санкционной лихорадки престали приглашать Россию, у многих ключевых участников саммита внезапно пропало желание летать в Швейцарию.

Так, в этом году от "Большой семерки" был только канцлер Германии, все остальные, члены G7, включая американского президента, форум проигнорировали. И от Китая в Давос отправили лишь вице-премьера - не приехала даже делегация бизнесменов, отказался от визита и президент ЮАР - крупнейшей экономики Африки. Ну и даже главный глобалист-миллиардер Джордж Сорос внезапно обнаружил в своём расписании важные дела и тоже отменил визит в Швейцарию. Так что, как говорят американские журналисты, форум в Давосе превратился в слёт странных персонажей, которые восхищаются друг другом.

Миллиардеры общаются с политиками, заключают инсайдерские сделки за кадром и делятся своими дурацкими идеями. И чем глупее идея – тем лучше они себя чувствуют. Например, 79-летний Джон Керри – бывший госсекретарь США – сравнил себя с инопланетянином и заявил, что он и его друзья исключительные существа.

Ну а пока Керри вместе с инопланетянами сидя в одной комнате, думал, как лучше обнять дерево, чтобы спасти экологию, в других залах его коллеги разрабатывали не менее фантастические планы и тоже по спасению планеты, но уже от России. Потому что, по версии бюрократии Евросоюза и примкнувших к ней, именно Россия виновата и в росте мировой инфляции, и в надвигающейся глобальной рецессии, и в целом в геополитической нестабильности.

В том, что Москву в очередной раз обвинили в разрушении миропорядка, за которым последовал и развал мировой экономики, нет ничего удивительного. Руководители европейских стран давно используют Россию для оправдания своей недееспособности. Так что и Давосский форум не стал исключением. Поэтому вдвойне удивительно, что директор-распорядитель МВФ, хотя и по инерции вину за беспрецедентную инфляцию свалила на Россию, но всё же призвала весь мир проснуться.

"Если у нас не хватит ума остановиться, и принять правильные решения, то мы все станем ещё беднее и будем менее защищены. Я боюсь, что мы находимся будто во сне. Но эй, Давос, проснись! Поступай правильно!" – сказала Кристалина Георгиева.

Для запада поступить правильно – это значит отменить 9 пакетов антироссийских санкций, остановить поставки вооружения на Украину и провести с Москвой переговоры, договорённости по итогам которых потом не будут отменены по инициативе коллективного разума Америки и её вассалов. Но этот сценарий – для сильных политиков, а таких в Европе, да и в США сейчас нет. Поэтому нынешние руководители Евросоюза и НАТО уже пояснили, что будут строить мир исключительно при помощи войны.

В переводе на обывательский язык – европейские политики призывают уничтожить Россию, чтобы наконец-то зажить спокойно. Отличная идея для экономического форума с девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Осталось только понять, какие именно военные возможности будут предоставлены Украине. Неужели и ядерные тоже? Например, 99-летний американский дипломат Генри Киссинджер, ранее отличавшийся если не симпатией к Россией, то очевидным здравомыслием, сейчас вдруг также заявил, что военную поддержку Украины необходимо продолжать, правда, с оговоркой – что идти до победного конца всё же не стоит – потому что страшно.

"Развал России как способного на проведение собственной политики государства повлечет внутренний конфликт на всей ее огромной территории в одиннадцать часовых поясов, а также вмешательство со стороны других стран. А ведь, на минуточку, там находится более 15 000 ядерных боеголовок. По этой причине даже на фоне продолжающегося конфликта я верю в диалог с Россией", - заявил Генри Киссинджер.

Увы, но Киссинджер вряд ли будет услышан. То ли по шпаргалке из Вашингтона, то ли сам тупую шутку написал – но президент Украины заявил, что разговаривать с Россией не будет, причём по весьма серьёзным причинам – своим – психиатрическим:

"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой".

В общем, пока одни участники форума в Давосе разрабатывали план по безболезненному уничтожению России, а другие слушали бред про инопланетную жизнь Керри и галлюцинации Зеленского, те, кто представляет реальную экономику, констатировали приближающуюся смерть 40 процентов европейских предприятий. Миллиардеры заявили, что разрушенные логистические цепочки, нефтяной и газовые кризисы – всё это лишь начало экономического краха. И такие прогнозы им было вдвойне обидно оглашать на фоне новостей из Москвы – об удивительной непотопляемости российской экономики.

Так что не зря западные журналисты смеются над глобальным форумом в Давосе, называя его бесполезным, потому что без Китая и России встречи в Швейцарии стали напоминать психологические тренинги для лидеров-неудачников, которые рассказывают друг другу о своих навязчивых мечтах по управлению миром.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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