"Начал свою игру": куда метит Арестович после своей отставки

По мнению ряда экспертов, он хочет кресло президента

Катастрофа в Броварах оказалась настолько громкой, что даже отодвинула на второй план новость, обсуждавшуюся все начало недели. О том, как "съели" карамельку. Под гул возбужденной общественности со своей должности ушел Алексей Арестович, внештатный советник офиса президента Украины. Увольнение главного пропагандиста киевского режима, впрочем, не означает, что он пропадёт с радаров. Активно обсуждается версия, что Арестович готовится запустить политическую карьеру. И все это на фоне слухов о неких очень серьезных переменах в верхах сегодняшнего украинского режима.

"Её сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала..." - случайно или умышленно это заявление сделал Алексей Арестович, но всплывшая правда о взрыве в Днепропетровске взорвала медиапространство. Человек из команды украинского президента, явно владеющий закрытой информацией, высказался однозначно, что трагедия, которая унесла жизни 46 человек - результат работы украинской системы ПВО. За такой удар в спину свидомые украинцы Арестовича принялись уничтожать, волна хейта покатилась и в интернете, и по телеэкранам.

Ощущение, что Арестович в последние месяцы вёл себя как всезнающий прорицатель, действительно было у многих. Популярность в амплуа военного эксперта он начал обретать с 2014-го года, но всеукраинскую известность получил с началом специальной военной операции. Потому что ещё в 2019-м году он её предсказал.

Впрочем, это пророчество - раздутая им же самим случайность. Столкновением с Россией тогда пугали многие русофобы. Военные прогнозы Арестовича сбываются, но редко - точно так же, как сломанные часы - дважды в сутки показывают правильное время. Дело в том, что он профессионал не в военной аналитике, а в самопиаре и искусстве очаровать зрителя. Особенного такого склонного к самообману, как украинский. Он сам выставляет себя профессиональным разведчиком и боевым офицером, но доподлинно известно только о его увлечениях психологией, эзотерикой и теологией, и псевдонаукой об НЛП. Кроме того, он строил карьеру в кино, в том числе согласился на переодевание в женское платье.

Роль начинающей певицы Люси Зайцевой Арестовичу вспоминают только недруги. На Украине у него множество поклонников и главное - поклонниц, они делают коллажи, а в мессенджерах рассылают картинки с пожеланиями и фотографией Арестовича. Самая удачная его роль - это эксплуатация образа украинского деда Панаса. Этого старичка на Украине не знает только молодежь, а люди постарше выросли на его сказках, которые, как "Спокойной ночи, малыши", смотрели по телевизору.

С началом СВО таким же добрым сказочником стал Арестович. Он рассказывал, что у России закончились ракеты, что скоро ВСУ перейдут в наступление. Всё это, конечно, сказки, но украинцы хотят их слушать.

С течением времени Арестович всё больше уверовал в свою исключительность, и с завидной регулярностью в своей риторике балансировал на грани допустимого. И, по сути, сам себя подставил, сказав, очевидно, лишнее про сработавшее ПВО в Днепропетровске. Украинская власть происшествие пытается выставить однозначно - как намеренный российский обстрел. Тем более, что всё случилось накануне встречи западных партнёров на авиабазе Рамштайн, где обсуждаются перспективы поставок вооружения на Украину. Для Киева взрыв в Днепропетровске - хороший аргумент для убеждения союзников дать ещё больше систем ПВО. И Арестович это тоже понимал, но разрушил схему. А затем публично уволился с поста советника главы офиса украинского президента. Вопрос - почему он это сделал.

"В Киеве очень сложная межэлитная ситуация. Очень многие, кто работает на таком высоком правительственном уровне, в Верховной Раде, в правительстве, в администрации у господина Зеленского, они понимают, что что-то идёт не так. Поэтому они, как пауки в банке, пытаются спрогнозировать для себя свое будущее. В такой постзеленский период. Господин Арестович, как человек, который раскрутился на теме СВО, он вышел на уровень, когда он может стать самостоятельной фигурой. И он чувствует напряжение в этой элите и начинает играть свою игру. Так что это вполне осознанное заявление", - рассуждает политолог Марат Баширов.

То есть Арестович намеренно дистанцировался от Зеленского. Это может говорить только о том, что оставаться рядом нецелесообразно. Элиты теряют уверенность в перспективе. Многие эксперты сходятся во мнении, что на Украине готовится серьезный передел сфер влияния, кроме этого, растет усталость населения и внешних игроков от Киева. Арестович, ещё в середине двухтысячных начавший делать политическую карьеру, всегда прекрасно чувствовал грядущие изменения и с изворотливостью ужа менял лагерь. Очередной побег с тонущего корабля он, возможно, совершает и сейчас.

"Арестович – человек абсолютно беспринципный. Это человек, который постоянно меняет свои политические убеждения, в зависимости от конъюнктуры. Он долгое время выступал в поддержку Порошенко, его не просто так порохоботом называли. Он пытался топить Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. А потом он неожиданно оказался в команде Зеленского и начал называть клоунами всех тех, кто называет клоуном Зеленского", - отметил Дмитрий Родионов, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития.

И, по мнению некоторых наблюдателей, новое место Арестович себе уже присмотрел. Это место самого Зеленского. О своём желании он заявил несколько месяцев назад с одной оговоркой. Тогда Арестович уверял, что из-за того, что работает в одной команде с Зеленским, конкурировать с ним не будет. После отставки с поста советника формально он развязывает себе руки. И мысль о будущей политической карьере продолжает вкладываться в умы избирателей. Вот уже сокровенным делится супруга Арестовича: "Когда мы еще встретились, он сказал - я буду президентом".

Вбрасывается информация, что Арестович - второй по популярности человек на Украине после Зеленского. А по лайкам и просмотрам в интернете - чуть ли не первый. Вот что сразу после своей отставки заявил Арестович:

"Мой фронт - информационно-психологический. По моей просьбе посчитали охват. 267 миллионов просмотров".

Актёр Арестович явно хочет пройти по тому же пути, что и актёр Зеленский, и стать фронтменом некой политической группы. Вопрос - какой. Но чтобы не происходило, и чтобы не обещали в очередной раз украинскому избирателю, преследоваться будут исключительно сугубо личные интересы власть предержащих и глобальные цели их западных наставников. Все решения о политическом будущем тех или иных украинских персон принимаются не в Киеве. С приближением выборов игроков на поле будет появляться всё больше, игра может быть интересной, но, по сути, играет всего одна команда.

Пётр Вершинин. "В центре событий", "ТВ Центр".

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