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Spiegel: ВСУ в боях за Артемовск теряют в день трехзначное число военнослужащих

16:42
  • пятница
  • 20 января 2023

Такие данные приводит разведывательная служба ФРГ, на которую ссылается издание

Немецкая разведка заявила об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии, который цитирует Spiegel.

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Как пишет издание, разведывательная служба в рамках секретного совещания на этой неделе проинформировала депутатов бундестага о ситуации на Украине. По данным разведки Германии, на фронте под Бахмутом (украинское название Артемовска) ВСУ сейчас несут огромные потери, на брифинге прозвучали трехзначные числа погибающих за сутки.

Федеральная разведывательная служба Германии предупредила, что взятие Артемовска российскими военными приведет к последствиям "по всей линии обороны украинцев".

Бои за Артемовск продолжаются, у украинских военных отмечаются проблемы с пополнением резерва и ротацией гарнизона, хромает морально-боевой дух. Это подтверждает видео, в котором бойцы ВСУ сообщают комбату, что в их роте не осталось медиков, а командир роты взял больничный, узнав об отправке в Артемовск.

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