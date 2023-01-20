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Берлин опроверг принятие решения о передаче немецких танков Украине

17:03
  • пятница
  • 20 января 2023

Власти ФРГ предупредили, что без их одобрения ни одна страна не может отдать немецкие танки Киеву

Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, еще не приняли никакого решения о танках Leopard 2. Об этом заявил в пятницу, 20 января, министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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По словам главы Минобороны Германии, пока нельзя сказать, когда будет принято решение по танкам немецкого производства и каким оно будет. Писториус отметил, что есть аргументы как в пользу поставок, так и против них, а мнения союзников расходятся.

При этом министр назвал приоритетом для союзников Украины предоставление средств противовоздушной обороны, а также пообещал, что "Германия не ослабит усилий по поддержке Украины", сообщает Feniks.

Источники ранее заявляли, что германская промышленность может отправить на Украину более 100 немецких боевых танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1 уже в 2023 году. Предполагается, что поставки может осуществить германский оборонный концерн Rheinmetall — соответственно, танки будут отправлены не из запасов бундесвера (Вооруженных сил Германии).

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал отвечать на прямой вопрос, будет ли Берлин поставлять Украине тяжелые танки.

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