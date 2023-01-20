Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

Столица становится центром притяжения высокотехнологичных разработок в области электротранспорта

Столица в этом году представит инновационный двигатель для гоночного электромобиля. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московское электроавтомобилестроение буквально набирает скорость и в этом году представит новую разработку — инновационный двигатель для гоночного автомобиля", - сообщил он.

Отмечается, что для автомобиля подобрали только российских конструкторов и производителей комплектующих. Данный проект поможет в решении задач импортозамещения.

По словам Собянина, столица становится центром притяжения высокотехнологичных разработок в области электротранспорта. "Уже почти 40 компаний вошли в межотраслевой кластер электромобилестроения. Среди участников этого кластера есть компании особой экономической зоны "Технополис Москва", - отметил мэр Москвы.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал наладить в России производство электромобилей. В рамках этой работы, как отметил глава правительства, нужно развивать и новые перспективные направления.

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