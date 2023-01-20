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Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ

17:21
  • пятница
  • 20 января 2023

ВПР проводят в российских школах ежегодно

Всероссийские проверочные работы в школах России в 2023 году будут проводить в период с 1 марта по 20 мая. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
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Проведение ВПР начнут с проверочных работ для 10 и 11 классов. С 1 марта по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию, а одиннадцатиклассники — историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки (английский, немецкий или французский), а также единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

Проводить ли ВПР для учащихся 10 и 11 классов, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные организации.

Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в границах этого периода, цитирует заявление Рособрнадзора "Интерфакс".

В 2021 году президент России Владимир Путин призвал сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Минпросвещения приняло решение заменить контрольные работы всероссийскими проверочными работами, отметив, что это "универсальный проверенный инструмент" контроля знаний.

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