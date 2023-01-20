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В ЕС признали отсутствие доказательств поставок Ираном России баллистических ракет

17:39
  • пятница
  • 20 января 2023

Такие обвинения ранее звучали со стороны стран Запада и Украины

Евросоюз не располагает доказательствами того, что Иран якобы поставляет России баллистические ракеты. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал высокопоставленный представитель интеграционного объединения.
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Чиновник признал, что у Брюсселя нет доказательств того, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты, в том числе для применения в рамках спецоперации на Украине.

При этом представитель ЕС подчеркнул, что у Брюсселя якобы есть доказательства поставок Ираном России беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи подчеркнул, что сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах и не направлено против третьих стран. Он отметил, что заявления о якобы закупке Москвой ракет у Тегерана являются "политически мотивированными и сделаны сторонами, которые постоянно предоставляют оружие одной из сторон конфликта, что способствует его продолжению".

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