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В Госдуме допустили возвращение пенсий мобилизованным военным пенсионерам

17:59
  • пятница
  • 20 января 2023

Выплата пенсий приостанавливается на период мобилизации

Координационная группа по вопросам спецоперации проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам, которые участвуют в СВО.
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По словам первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрия Вяткина, приостанавливать выплату пенсий военным пенсионерам, которые были мобилизованы, и приравненным к ним лицам несправедливо, тем более что ассигнования на выплату пенсий есть в бюджете.

Вяткин подчеркнул, что "эти люди должны получать и денежное содержание, и назначенную им пенсию", поскольку "они своей службой уже заслужили особое к себе отношение".

Депутат отметил, что в Министерстве обороны поддерживают эту позицию, вопрос прорабатывается по линии рабочей группы со всеми соответствующими ведомствами, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что россияне, подпавшие под частичную мобилизацию, получат все льготы участников спецоперации по защите Донбасса. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое.

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