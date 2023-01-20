Рост тарифа "Платона" окажется ниже запланированного

Тариф увеличат с 1 февраля

Тариф государственной системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован на 30 копеек. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

Ранее предполагалось повышение тарифа "Платона" на 44 копейки, до 2,98 рубля за километр, отмечает "Интерфакс".

"Платон" — это российская государственная система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

В настоящее время в системе "Платон" зарегистрировано свыше 1,729 млн грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие более 763 тысячам грузоперевозчиков.

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