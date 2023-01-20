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Российские и белорусские летчики отработали задачи боевого применения

18:41
  • пятница
  • 20 января 2023

Учения проходят с 16 января

На продолжающихся в Белоруссии совместных с Россией летно-тактических учениях авиационные подразделения выполнили задачи боевого применения. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в пресс-службе белорусского Министерства обороны.
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В ведомстве уточнили. Что во время маневров белорусские Су-30СМ прикрывали ударную группу российских бомбардировщиков Су-34, которые отработали по заданным целям. В дальнейшем штурмовая авиация нанесла поражение средствам ПВО условного противника и его командным пунктам. Экипажи вертолетов Ми-24 нанесли удары по опорным пунктам условного противника. Экипажем Ми-8МТВ-5 были отработаны поисково-спасательные задачи.

Учения проходят с 16 января с участием всех аэродромов и полигонов ВВС, а также и войск ПВО Белоруссии. Их цель — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО. В ведомстве отметили, что благодаря развернутой в Белоруссии совместной Региональной группировке войск надежно защищены западные рубежи Союзного государства и ОДКБ.

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