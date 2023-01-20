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"Провокационное подстрекательство": МИД оценил встречу на базе Рамштайн

19:05
  • пятница
  • 20 января 2023

Россия предупреждает Запад о последствиях накачки Украины оружием

Очередное заседание так называемой контактной группы по оборонному содействию Украине, которое состоялось на американской авиабазе Рамштайн в Германии, ведет лишь к опасной эскалации. Такое заявление в пятницу, 20 января, сделало российское Министерство иностранных дел.
Запад продолжает снабжать Украину деньгами и оружием

Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что США анонсировали очередной пакет военной помощи Киеву и изъявили готовность обеспечить Украину "всем необходимым для достижения успеха на поле боя". При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала партнеров дать Киеву любое оружие, которое он способен использовать.

В России расценивают это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации, отметила Захарова.

При этом территория Украины стала настоящим тренировочным полигоном для США и их союзников, тогда как Запад, "лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв на территориях, подконтрольных киевскому режиму, продолжает демонстрировать, что его не волнует судьба жертв обстрелов ВСУ, отмечается на официальном сайте МИД России.

Ожидалось, что в ходе встречи на базе Рамштайн лидеры западных стран обсудят поставки танков и другой тяжелой военной техники и вооружений, которых требует Киев. Однако глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не принял решения о передаче Украине танков немецкого производства. Министр подчеркнул, что согласия по этому вопросу между союзниками до сих пор нет.

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