В России госпитализированы с коронавирусом ещё 427 человек

Умер 41 больной

За сутки в России госпитализировано 427 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 729 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 894 157 человек с COVID-19, умерло 394 694 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 77 человек, зарегистрировано 1 755 новых больных, всего в столице 3 330 194 инфицированных, скончались 47 785 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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