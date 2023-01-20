Китай подтвердил отсутствие ограничений по туристическим визам для россиян

Граждане России могут подавать соответствующие заявления

Китайские дипломатические учреждения возобновили выдачу туристических виз. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат отметил, что каких-либо ограничений на выдачу виз сейчас нет, поэтому граждане России могут подавать соответствующие заявления.

Единственным ограничением для восстановления туристического потока Чжан Ханьхуэй назвал нехватку авиарейсов, подчеркнув, что "надо восстановить рейсы", сообщает ТАСС.

В ноябре 2022 года генеральный консул Китая Цзян Сяоян в Хабаровске рассказал, что дипмиссия упростила визовые процедуры для россиян. Как отметил дипломат, Пекин придает большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через российско-китайскую государственную границу. Требования к документам в основном вернулись к действовавшим до пандемии коронавирусной инфекции.

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