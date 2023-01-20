МВФ предупредил мир о последствиях из-за достижения потолка госдолга в США

Американские власти не могут договориться о способах решения проблемы

Отсутствие договоренности по лимиту внешних заимствований в США грозит крайне негативными последствиями не только американской, но и мировой экономике. Об этом в пятницу, 20 января, заявил официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ).

В МВФ подчеркнули, что мировой экономике предстоит еще один трудный год. В этих условиях важное значение имеет решение вопроса потолка государственного долга Соединенных Штатов.

МВФ настоятельно призывает различные стороны обсуждения этого вопроса в США достичь консенсуса, необходимого для решения данного вопроса, цитирует заявление представителя фонда ТАСС.

Ранее американский министр финансов Дженет Йеллен заявила, что достижение потолка государственного долга. Это требует применения "экстраординарных мер" во избежание дефолта, который становится возможным в начале лета 2023 года. Под "экстраординарными мерам" понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие работников бюджетной сферы.

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