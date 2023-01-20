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Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Россией

20:01
  • пятница
  • 20 января 2023

Турция уже принимала представителей Москвы и Киева весной 2022 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 20 января, провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Эрдоган подтвердил готовность взять на себя роль посредника в процессе установления мира между Россией и Украиной, рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Также стороны обсудили ход вооруженного конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

16 января президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом развитие сотрудничества между Москвой и Анкарой. Политики также обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Путин обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров.

При этом Киев продолжает выдвигать условия для возобновления мирных переговоров с Москвой. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил об "определенном количестве принципов" возобновления переговоров.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский
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