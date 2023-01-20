Соцфонд разъяснил порядок новых выплат медработникам

Самим медикам не нужно ничего предпринимать

Специальные социальные выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения будут предоставляться автоматически. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в Социальном фонде России.

Как уточнили в Соцфонде, медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты — средства будут предоставляться автоматически на основании данных медицинских организаций.

По итогам каждого месяца медицинские организации обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на выплату, и передавать эту информацию Социальному фонду. В реестре указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

В течение семи рабочих дней со дня получения такого реестра выплата будет назначена отделением Социального фонда. Деньги будут перечислены на банковский счет работника или на карту "Мир", сообщается на официальном сайте Соцфонда.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в 2023 году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей на человека. Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"