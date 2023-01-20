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Лавров напомнил главе МККК про нарушения Киевом прав военнопленных

20:38
  • пятница
  • 20 января 2023

Министр призвал организацию наладить контроль за ситуацией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 20 января, встретился в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
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Стороны уделили особое внимание гуманитарным аспектам украинского кризиса. Российская сторона рассчитывает на то, что МККК будет опираться в своей деятельности в этом контексте на принцип беспристрастности и свой уникальный мандат. В этом ключе обсуждались перспективы и оптимальные условия его работы в республиках Донбасса.

Лавров обратил внимание МККК на регулярные нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины: обстрелы гражданских объектов и жилых кварталов, применение запрещенных видов оружия, использование мирных жителей в качестве живого щита и другие злоупотребления. Ярким примером такого рода является попадание украинской ракеты в офис самого МККК в Донецке.

Также Лавров акцентировал внимание Сполярич на случаях пыток и других преступлениях, совершенных украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих. Министр призвал МККК активизировать посещения удерживаемых в плену россиян и наладить контроль за соблюдением их прав, сообщается на официальном сайте МИД России.

Россия продолжает работу по освобождению пленных, права которых злостно нарушают на Украине. 8 января в российском Министерстве обороны рассказали, что из украинского плена в Россию вернулись еще 50 военных. Они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

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