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Минобороны опровергло фейки о "жалобах" участников спецоперации

21:00
  • пятница
  • 20 января 2023

Ложные сообщения распространяет Украина

Киевский режим наращивает масштабы информационного воздействия на россиян на фоне военных успехов России в спецоперации, распространяя постановочные видео. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в российском Национальном центре управления обороной.
Сообщения о сбежавшем в Москве вооруженном военном оказались фейком

В центре подчеркнули, что авторы таких фейков преследуют цель дискредитации Вооруженных сил России и стимулирования протестных настроений в обществе.

В частности, участились случаи распространения в интернете постановочных видеороликов с жалобами "военнослужащих" на неудовлетворительный уровень боевой подготовки, обеспечения материальными средствами, оружием и боеприпасами, а также на тяжелые условия службы в зоне специальной военной операции.

Однако проверки подтвердили, что личный состав указанных в видеообращениях подразделений жалоб командованию не подавал. Военнослужащие обеспечены по всем нормам довольствия, мужественно и с честью выполняют поставленные перед ними задачи.

Россиян призывают сохранять бдительность и не поддаваться на такие провокации, сообщает ТАСС.

Ранее россиян предупредили о развернутой Украиной информационной войне, в ходе которой предпринимаются попытки дискредитации российских Вооруженных сил и органов власти России.

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