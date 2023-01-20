"Русский дом" в Берлине заподозрили в обходе санкций

В правоохранительные органы обратился депутат бундестага Фолькер Бек

Прокуратура Берлина инициировала расследование в связи с деятельностью "Русского дома" (Российский дом науки и культуры) в столице Германии. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал представитель германских правоохранительных органов Себастьян Бюхнер.

По словам Бюхнера, которые цитирует агентство DPA, проверка проводится на предмет нарушения закона о внешнеэкономической деятельности "Русским домом" в Берлине. Другие подробности чиновник не раскрыл.

Поводом для расследования, по сведениям германских СМИ, стали санкции Евросоюза в отношении России из-за событий на Украине. Заявление, на основании которого начато расследование, подал немецкий депутат от партии "Зеленые" Фолькер Бек. Он предположил, что среди организаторов "Русского дома" есть агентство, находящееся в санкционных списках.

Бек, комментируя эту информацию, заявил, что культурное отделение находящегося под санкциями Евросоюза Россотрудничества не должно заниматься "пропагандой". По мнению депутата, необходимо также проверить возможные упущения компетентных берлинских властей в обеспечении соблюдения санкций.

В Россотрудничестве, комментируя эти сообщения, рассказали РИА Новости, что пока не получали официальных уведомлений относительно прокурорской проверки "Русского дома".

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