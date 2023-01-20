Минюст признал иноагентом певицу Монеточку

Исполнительница включена в соответствующий реестр

Певица Елизавета Гырдымова* (известна под псевдонимом Монеточка*) включена в реестр иностранных агентов. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции России.

В ведомстве отметили, что Гырдымова* получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине. При этом Гырдымова* проживает за пределами Российской Федерации.

Также иноагентом признана политик Дарья Беседина*, которая принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также высказывалась против специальной военной операции на Украине и осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений.

Иноагентом признан основатель проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин*, который получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине и принимал участие в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В реестр иноагентов также внесен проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK"*, который получал иностранное финансирование и поддержку от иностранных источников через активистов, осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений (в том числе среди несовершеннолетних), сообщается на официальном сайте Минюста.

Ранее российское федеральное правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, который будет вести Министерство юстиции во взаимодействии с другими органами власти. Задачами государственного контроля за деятельностью иноагентов названы предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах.

* физические лица и организации, внесенные в реестр иностранных агентов

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