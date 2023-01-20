США анонсировали санкции против ЧВК "Вагнер"

Белый дом подтвердил эти намерения

Американские власти введут санкции против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом в пятницу, 20 января, рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам чиновника, американское Министерство финансов признает "Вагнер" международной преступной организацией.

Конкретную дату оглашения санкций против "Вагнера" Кирби не назвал, отметив лишь, что США введут на следующей неделе санкции против группы и "сети поддержки на многих континентах", сообщает РИА Новости.

Ранее советник американского Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что Вашингтон обеспокоен деятельностью российской ЧВК "Вагнер", поскольку "эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира". США ведут работу по "нейтрализации" деятельности компании, рассказал чиновник.

При этом российское Министерство обороны отметило роль "Вагнера" в боях за Соледар. В ведомстве подтвердили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов частной военной компании.

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