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США анонсировали санкции против ЧВК "Вагнер"

21:58
  • пятница
  • 20 января 2023

Белый дом подтвердил эти намерения

Американские власти введут санкции против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом в пятницу, 20 января, рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
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По словам чиновника, американское Министерство финансов признает "Вагнер" международной преступной организацией.

Конкретную дату оглашения санкций против "Вагнера" Кирби не назвал, отметив лишь, что США введут на следующей неделе санкции против группы и "сети поддержки на многих континентах", сообщает РИА Новости.

Ранее советник американского Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что Вашингтон обеспокоен деятельностью российской ЧВК "Вагнер", поскольку "эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира". США ведут работу по "нейтрализации" деятельности компании, рассказал чиновник.

При этом российское Министерство обороны отметило роль "Вагнера" в боях за Соледар. В ведомстве подтвердили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов частной военной компании.

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