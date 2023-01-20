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Белый дом признал прогресс ВС России у Соледара и Артемовска

22:20
  • пятница
  • 20 января 2023

Российские военные заняли Соледар и продолжают бои за Артемовск

Российские силы добились прогресса в районе Соледара и Артемовска, но это не изменит стратегическую ситуацию. Такое мнение в пятницу, 20 января, высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По утверждению Кирби, российские военные "достигли постепенного прогресса в обоих этих районах", хотя Соединенные Штаты продолжают считать "эти города спорными".

Представитель Белого дома также выразил мнение, что прогресс ВС России в районе Соледара и Артемовска был достигнут "экстраординарной ценой" и "это не изменит стратегическую динамику на поле боя, это не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать", сообщает ТАСС.

Ранее германские СМИ сообщили со ссылкой на данные разведки ФРГ, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют в боях за Артемовск трехзначное число бойцов. Федеральная разведывательная служба Германии предупредила, что взятие Артемовска российскими военными приведет к последствиям "по всей линии обороны украинцев".

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