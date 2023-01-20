Шольц и Макрон призвали укреплять Европу на фоне событий на Украине

Важно повысить обороноспособность европейских стран, считают политики

Европейский союз является "якорем стабильности на европейском континенте", однако в свете событий на Украине необходимо предпринять усилия по укреплению Европы. Такое мнение высказали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в совместной статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной в пятницу, 20 января.

Политики назвали первой серьезной задачей необходимость "сделать Европу еще более суверенной и создать геополитические возможности для формирования международного порядка". Для сильной Европы завтрашнего дня требуется больше вкладываться в вооруженные силы и в основы военной промышленности в Европе.

Важно также сохранять приверженность стратегии повышения конкурентоспособности европейской промышленности и европейской среды, стимулирующей конкуренцию и инновации, подчеркнули Шольц и Макрон.

Политики также указали, что в процессе расширения Евросоюза ведется поиск способов достижения быстрого и конкретного прогресса в отношении стран Западных Балкан, претендующих на членство в ЕС. При этом необходимо сделать так, "чтобы расширенный Европейский союз оставался дееспособным, с более эффективными институтами и более быстрыми процессами принятия решений".

Ранее Эмманюэль Макрон выразил мнение, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Политик подчеркнул, что Россия останется на карте мира, несмотря на конфликт на Украине, поэтому важно готовить почву для будущего мира.

Олаф Шольц вслед за этим объявил, что Германия намерена выступить в качестве гаранта европейской безопасности в соответствии с ожиданиями союзников. По его словам, Берлин прилагает все усилия ради укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН.

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