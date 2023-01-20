ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шольц и Макрон призвали укреплять Европу на фоне событий на Украине

22:29
  • пятница
  • 20 января 2023

Важно повысить обороноспособность европейских стран, считают политики

Европейский союз является "якорем стабильности на европейском континенте", однако в свете событий на Украине необходимо предпринять усилия по укреплению Европы. Такое мнение высказали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в совместной статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной в пятницу, 20 января.
Мир парадоксов: Макрона "бьют" из-за переговоров с Путиным

Политики назвали первой серьезной задачей необходимость "сделать Европу еще более суверенной и создать геополитические возможности для формирования международного порядка". Для сильной Европы завтрашнего дня требуется больше вкладываться в вооруженные силы и в основы военной промышленности в Европе.

Важно также сохранять приверженность стратегии повышения конкурентоспособности европейской промышленности и европейской среды, стимулирующей конкуренцию и инновации, подчеркнули Шольц и Макрон.

Политики также указали, что в процессе расширения Евросоюза ведется поиск способов достижения быстрого и конкретного прогресса в отношении стран Западных Балкан, претендующих на членство в ЕС. При этом необходимо сделать так, "чтобы расширенный Европейский союз оставался дееспособным, с более эффективными институтами и более быстрыми процессами принятия решений".

Ранее Эмманюэль Макрон выразил мнение, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Политик подчеркнул, что Россия останется на карте мира, несмотря на конфликт на Украине, поэтому важно готовить почву для будущего мира.

Олаф Шольц вслед за этим объявил, что Германия намерена выступить в качестве гаранта европейской безопасности в соответствии с ожиданиями союзников. По его словам, Берлин прилагает все усилия ради укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.