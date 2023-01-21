Минобороны показало работу сапёров в зоне спецоперации

Они разминируют большие площади

Сегодня свой праздник отмечают инженерные войска. Высокий профессионализм, мужество и самоотверженность эти военнослужащие проявляют в ходе спецоперации по защите Донбасса.

С начала СВО ими разминированы более 32-х тысяч гектаров освобождённых территорий, проверены несколько тысяч зданий и сотни километров дорог, уничтожены около миллиона взрывоопасных предметов, сообщает "ТВ Центр".

Кадры уникальной работы таких подразделений ВДВ сегодня публикует Минобороны. Особое внимание инженеры-десантники уделяют жилым кварталам и объектам жизнедеятельности. Во время разведки местности они находят мины, фугасы и самодельные устройства.

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