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Минобороны показало работу сапёров в зоне спецоперации

10:42
  • суббота
  • 21 января 2023

Они разминируют большие площади

Сегодня свой праздник отмечают инженерные войска. Высокий профессионализм, мужество и самоотверженность эти военнослужащие проявляют в ходе спецоперации по защите Донбасса.

С начала СВО ими разминированы более 32-х тысяч гектаров освобождённых территорий, проверены несколько тысяч зданий и сотни километров дорог, уничтожены около миллиона взрывоопасных предметов, сообщает "ТВ Центр". 

Кадры уникальной работы таких подразделений ВДВ сегодня публикует Минобороны.  Особое внимание инженеры-десантники уделяют жилым кварталам и объектам жизнедеятельности. Во время разведки местности они находят мины, фугасы и самодельные устройства.

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