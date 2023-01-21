Герои спецоперации: в Минобороны назвали новые имена

Бойцы самоотверженно сражаются на передовой

В Минобороны рассказали о мужестве и героизме наших военнослужащих в зоне спецоперации. Старший лейтенант Роман Тимофеев с товарищами сорвал наступление украинских националистов. Под огнём вражеской артиллерии, несмотря на численное превосходство радикалов, Роман и его взвод инженерных заграждений вступил в бой с противником. Три вражеских танка и БМП, а также 10 боевиков были уничтожены.

Командир сводного инженерно-позиционного отряда, капитан Илья Капитонов под массированным обстрелом неприятеля сумел переместить командный пункт в безопасное место, не допустив потерь личного состава и техники. А через несколько дней Илья спас жизнь подчинённому, вытащив его из-под завалов после удара боевиков из американских "Хаймарс".

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