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Герои спецоперации: в Минобороны назвали новые имена

10:10
  • суббота
  • 21 января 2023

Бойцы самоотверженно сражаются на передовой

В Минобороны рассказали о мужестве и героизме наших военнослужащих в зоне спецоперации. Старший лейтенант Роман Тимофеев с товарищами сорвал наступление украинских националистов.  Под огнём вражеской артиллерии, несмотря на численное превосходство радикалов, Роман и его взвод инженерных заграждений вступил в бой с противником. Три вражеских танка и БМП, а также 10 боевиков были уничтожены.

Командир сводного инженерно-позиционного отряда, капитан Илья Капитонов под массированным обстрелом неприятеля сумел переместить командный пункт в безопасное место, не допустив потерь личного состава и техники. А через несколько дней Илья спас жизнь подчинённому, вытащив его из-под завалов после удара боевиков из американских "Хаймарс".

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