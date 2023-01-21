Массовые беспорядки в Перу: есть погибшие

Страну охватили антиправительственные протесты

В Перу не стихают антиправительственные протесты, в трёх регионах страны введён режим ЧП. В ряде городов демонстрации переросли в ожесточённые столкновения с силовиками.

Самая сложная обстановка в столице страны Лиме. Остановить беспорядки пытаются 12 тысяч полицейских. На улицах - бронетехника. Правоохранители применяют слезоточивый газ.

По последним данным, погибли 54 человека, почти 800 ранены. Закрыты два международных аэропорта. Митингующие блокируют автодороги.

Массовые акции охватили Перу после отстранения от власти президента Педро Кастильо. Протестующие требуют отставки нынешнего кабмина и проведения новых выборов, сообщает "ТВ Центр".

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