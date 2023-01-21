Мир готовится встретить Новый год по лунному календарю

Он наступит 22 января

Мир готовится встречать китайский Новый год. В самой Поднебесной его называют ещё праздник весны и отмечают уже более двух тысяч лет.

По традиции, в эти дни миллионы китайцев направляются в родные города, чтобы встретить праздник в кругу семьи. Они украшают жилища и собираются за праздничным столом, который отличается обилием и разнообразием блюд.

Торжества по поводу прихода чёрного водяного кролика продлятся около двух недель. Новый год по лунному календарю встречают в Индонезии, Таиланде, Малайзии и ряде других стран, сообщает "ТВ Центр".

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