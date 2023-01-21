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Украинская армия теряет позиции в Запорожье

11:56
  • суббота
  • 21 января 2023

Идёт активное наступление российских войск

В Запорожской области российская армия взломала первую линию обороны ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. Артиллерию поддерживают с воздуха беспилотники, "Аллигаторы" и "Ночные охотники".
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожье

Операторы беспилотников замечают передвижение колонны вражеской бронетехники. Заданный квадрат моментально накрывают артиллерийским огнём. Камера объективного контроля фиксирует прямое попадание в скопление техники ВСУ.

В Запорожской области после массированной артподготовки российские войска перешли в наступление. Накануне они освободили село Лобковое. На Пологовском участке сумели прорвать оборону противника и занять стратегические высоты, сообщает "ТВ Центр".

Артиллерийские дуэли под Марьинкой. Здесь с помощью коптера фиксируют перемещение пехоты и техники ВСУ. Опорные пункты противника накрывают ударами из РСЗО "Град", орудий "Гиацинт-Б" и Д-20. Киевские военные за последние годы выстроили в Марьинске сеть укреплений. Но с доставкой снарядов у националистов сейчас явные проблемы.

Первые кадры из освобожденной Клещеевки – села, расположенного в шести километрах от Артёмовска. Поле усеяно телами бойцов ВСУ, отступить успели немногие.

В ходе работы сапёры обнаруживают неразорвавшиеся боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины. Такие участки нередко защищены многочисленными ловушками. Много работы у сапёров и сегодня, в их профессиональный праздник – День инженерных войск. Всего сначала специальной военной операции военные специалисты разминировали 32 тысячи гектаров освобожденных территорий, проверили около трёх тысяч зданий и обезвредили почти миллион взрывоопасных предметов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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