В Белгороде военные хирурги провели уникальную операцию в бронежилетах

Была опасность взрыва

В Белгородской области военные врачи извлекли взрыватель мины из ноги раненого бойца. Сложнейшую операцию проводили в бронежилетах. Любое неосторожное движение могло привести к детонации, сообщает "ТВ Центр".

Военные хирурги привычным движением надевают бронежилеты. Хотя даже в их практике подобное происходит нечасто. Опасный предмет обнаружили уже во время операции. Торцевой взрыватель 122-миллиметровой мины прочно засел в мышцах ноги.

Егор Карев, преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова: "Здесь уже был подобный случай. Предполагать можно всё что угодно. Но конечно, каждый раз, когда мы идём, мы не ожидаем, что там мы найдём что-то взрывоопасное и опасное именно для нас. Первым делом, мы идём спасать жизнь пациента. И на самом деле, когда мы нашли это предмет, страха не было – была обычная работа, наша работа".

О проведении сложнейшей, героической, операции врачи говорят буднично. Хотя малейшее неосторожное движение могло привести к детонации боеприпаса.

Виталий Иванов, врач-хирург, подполковник медицинской службы: "Максимально люди были удалены из операционной. Мы были одеты в средства защиты и уже во время операции действовали по ситуации".

Над извлечением огромного фрагмента неразорвавшейся мины работала одна бригада хирургов, в то время как другая проводила операцию на животе – боец получил проникающее ранение. Счёт шёл на минуты.

Егор Карев, преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова: "Мы больше нервничали из-за того, что было продолжающееся внутрибрюшное кровотечение. Человек мог, собственно говоря, истечь кровью на столе. А на сам предмет мы обратили внимание уже по факту его наличия".

Извлечённый взрыватель передали сапёрам. Жизни пациента ничего не угрожает. Боец чувствует себя нормально и в ближайшее время пройдёт курс реабилитации. А врачи Военно-медицинской академии продолжают свою работу.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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