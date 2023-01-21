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На севере России участились нападения волков на домашних животных

12:28
  • суббота
  • 21 января 2023

Хищникам объявлена война

Сразу в нескольких регионах России объявлена охота на волков. Мера, как говорят специалисты, вынужденная. И помогает не только регулировать численность хищников, но и в буквальном смысле учит их держаться подальше от людей. Пока же в Карелии и Коми волки нападают на собак и других домашних животных. А в Мурманской области рыбаку пришлось не с удочкой, а с ружьём в руках защищаться от стаи.
В нацпарке "Земля леопарда" впервые заметили волка

Они обычно выходят на охоту по ночам. Проникают в ближайшие к лесу посёлки. А их жертвами чаще всего становятся домашние животные. Последнее такое нашествие волков в Коми было в 2013 году. Сейчас в одном из районов на серых хищников собираются устроить массовую облаву. Без профессиональных охотников не обойтись, сообщает "ТВ Центр".

В Прионежском районе Карелии недавняя охота оказалась весьма удачной - удалось добыть сразу шесть хищников. Волк - животное очень умное. И обычно после массовых облав, делает выводы, и несколько лет не появляется в посёлках и не беспокоит людей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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